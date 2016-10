SWR 06:00 bis 06:15 Bildungsprogramm GRIPS Mathe Grundlage Bruchzahlen D 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Überall im Alltag begegnen uns Brüche: beim Kochen (ein Achtel Liter Milch), beim Essen (ein Viertel Stück Pizza) oder beim Einkaufen (ein halber Meter Stoff). Doch was ist ein Bruch noch einmal genau? Wie war das mit dem Zähler und dem Nenner? Basti Wohlrab zeigt in einer Küche am praktischen Beispiel, wie ein Bruch aufgebaut ist und wie die erweiterte Bruchschreibweise geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Grips Mathe