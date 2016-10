TLC 03:20 bis 03:45 Dokusoap Verliebt, verlobt, verhaftet Der charmante Krankenpfleger USA 2011 Merken Die frisch geschiedene Krankenschwester Angie will sich eigentlich ganz der Erziehung ihrer Tochter widmen - doch ihr Arbeitskollege Halinton "Willie" Williams kommt ihrer Planung in die Quere. Bereits nach wenigen Dates ist sie so von dem charmanten, liebevollen Mann hingerissen, dass sie seinen Heiratsantrag annimmt. Doch der Himmel hängt nicht lang voller Geigen. Als Angie erfährt, dass Willie eine Geliebte hat, ist sie fassungslos, will ihre Ehe aber trotzdem retten. Doch das dicke Ende kommt noch: Im Bett einer geistig und körperlich behinderten Frau, die ihr Mann in der Klinik betreut, wird eines Tages ein Neugeborenes gefunden. Und der Vater des Babys ist kein anderer als Krankenpfleger Willie Williams! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Who the (Bleep) Did I Marry?

