TLC 02:15 bis 02:35 Dokusoap Verliebt, verlobt, verhaftet Flammen der Liebe USA 2011 Als die alleinerziehende Yvette Cade den Computer-Spezialisten Roger Hargrave kennenlernt, fühlt sie sich sofort zu ihm hingezogen. Er hat blendende Manieren und überhäuft sie mit Liebesbriefen. Schon bald zieht die 25-Jährige nach Maryland und heiratet ihren Traummann. Doch der Traum wird zum Albtraum: Roger misstraut seiner Frau und spioniert ihr nach, bis sie sich schließlich von ihm trennt. Doch eines Tages erscheint Roger in Yvettes Büro und schüttet ihr eine Flasche Benzin über den Kopf. Die entsetzte Yvette versucht zu fliehen, stürzt aber und wird von ihrem Mann mit einem Streichholz in Brand gesteckt. Sofort steht ihr ganzer Oberkörper in Flammen. Es folgen vier Monate Klinikaufenthalt und über 20 schwere Operationen. Roger wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Originaltitel: Who the (Bleep) Did I Marry?