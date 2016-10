TLC 02:10 bis 02:30 Dokusoap Verliebt, verlobt, verhaftet Die gekaufte Braut USA 2011 Merken Nabela stammt aus einer muslimischen Familie und wird schon als 16-Jährige mit Saad Abdo verheiratet. Die Zwangsehe mit dem 28-jährigen Libanesen ist alles andere als glücklich. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes beschließt die junge Frau, die Scheidung einzureichen. Und Saad stimmt nach langen Diskussionen zu. Da das Sorgerecht geteilt wird, holt er die Kinder regelmäßig zu sich. Alles scheint in Ordnung, bis er an einem Halloween-Wochenende mit den beiden spurlos verschwindet. Ein Freund gibt schließlich zu, dass Saad die Kinder in den Libanon entführt hat, denn für den hasserfüllten Mann gab es nur zwei Möglichkeiten: seiner Exfrau die Kinder wegzunehmen, oder sie umzubringen. Trotz Morddrohung reist Nabela nach Tripolis, um ihre Kinder zu suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Who the (Bleep) Did I Marry?