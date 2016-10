TLC 00:15 bis 00:40 Dokusoap Verliebt, verlobt, verhaftet Geld oder Liebe USA 2011 Merken Der 21-jährige Soldat Cory Wynne verliebt sich in die 28-jährige Bobby und heiratet die hübsche Frau, weil ein Ehering angeblich die Voraussetzung für ihre 100 000-Dollar-Erbschaft vom Großvaters ist. Doch das ist nur der Beginn der großen Liebeslüge: Bobby, die angeblich nach einer Vergewaltigung schwanger wurde, räumt Corys Bankkonten ab, beschuldigt ihn der häuslichen Gewalt und betrügt ihn schließlich mit einem anderen. Als Cory, inzwischen bankrott, bei Nachforschungen erfährt, dass seine Frau schon zehn Mal verheiratet war, neun Kinder von unterschiedlichen Vätern hat und polizeilich gesucht wird, dreht er fast durch. Bobby landet im Gefängnis, doch Cory kann sich nicht von seiner betrügerischen Frau scheiden lassen, weil er sich die Scheidung nicht mehr leisten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Who the (Bleep) Did I Marry?