TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap The Crime Chronicles Die Hütte im Wald USA 2014 Merken Berkeley, Kalifornien, 1955: Als Stephanie Bryan von der Schule nicht nach Hause kommt, startet die Polizei noch am selben Tag einen großen Fahndungsaufruf. Doch die 14-Jährige bleibt verschwunden. Schließlich meldet sich Georgia Abbot, weil sie im Keller ihres Hauses Stephanies rote Ledertasche gefunden hat. Schnell richtet sich der Verdacht auf Burton, Georgia Abbots Ehemann. Als die Ermittler bei einer Hausdurchsuchung die Brille und den BH des Mädchens finden, ist klar, dass Stephanie etwas Schreckliches zugestoßen ist. Doch Burton übersteht einen Lügendetektor-Test und behauptet, Opfer einer Verschwörung zu sein, an der seine eigene Frau beteiligt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Crime To Remember