Gabrielle USA 2015

Gabrielle macht gerade ihren Master in Psychologie, kleidet sich aber wie eine Disco-Queen. Die 26-Jährige liebt Bodysuits, Spandex-Hosen und tiefe Ausschnitte. Als Mädchen besuchte sie eine katholische Schule, auf der sie verhasste Uniformen tragen musste. Ein Grund mehr, warum sie sich später auf kurze, enge Klamotten stürzte, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Gabrielles Schwester findet den Look unpassend. Und auch Gabrielle selbst befürchtet, dass sich nicht viele Patienten von einer Psychologin in Disco-Klamotten behandeln lassen. Deshalb hofft sie auf Stacys Unterstützung, die richtige Balance zwischen sexy und Business zu finden.

Originaltitel: Love, Lust or Run