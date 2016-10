TLC 15:35 bis 16:30 Dokusoap Undateables - Partnersuche mit Handicap Michael, Brent & Sarah GB 2013 Merken Michael wünscht sich nichts sehnlicher als eine feste Freundin. Der 26-Jährige hat bereits etliche Kurzzeit-Romanzen hinter sich, von denen die meisten nur wenige Tage dauerten. Da Michael an Autismus leidet und keine Dating-Regeln beherrscht, ist es für ihn sehr schwer, Beziehungen aufzubauen. Deshalb beauftragt er jetzt eine Agentur mit der Partnersuche. Auch Hochschulabsolvent Brent sehnt sich nach der großen Liebe, doch der 21-Jährige hat das Tourette-Syndrom, eine neuropsychiatrische Erkrankung, die mit körperlichen und verbalen Tics einhergeht. Sein zwanghaftes Fluchen erschwert die Kontaktaufnahme mit dem anderen Geschlecht erheblich - vor allem, wenn romantische Worte angebracht wären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Undateables