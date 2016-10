TLC 13:45 bis 14:40 Dokusoap Eskimo Escape - Neuanfang in San Diego Heimliche Flucht USA 2014 Merken Vor vier Monaten haben sich Tamara, Frank, Mary, Q und Nuala im Internet kennengelernt und einen geheimen Plan geschmiedet: Sie möchten gemeinsam nach San Diego in Kalifornien gehen. Die jungen Inuit stammen aus verschiedenen Lebensgemeinschaften in Alaska und wollen aus ihrer alten Welt ausbrechen, um endlich Arbeit und ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Sie haben genug von endlosen Schneewüsten, Karibu-Eintopf und Einsamkeit. Andererseits wollen sie ihre Familien nicht im Stich lassen. Doch wer nicht wagt, der nicht gewinnt: Trotz Gewissensbissen treten die jungen Eskimos ihre Abenteuerreise an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Eskimo Escape

Jetzt im TV Inspector Barnaby

Krimi

ZDF 13:10 bis 14:40

Seit 67 Min. Tennis WTA Finale

Tennis

Das Erste 13:30 bis 15:00

Seit 47 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 47 Min. Elementary

Krimiserie

kabel eins 13:40 bis 14:35

Seit 37 Min.