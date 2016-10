TLC 06:10 bis 06:55 Dokusoap Miami Ink - Tattoos fürs Leben Kat and Oliver Quality Time USA 2006 Merken South Beach Miami - vier junge Männer teilen die Leidenschaft für die Kunst des Tattoo. Das Handwerk von der Pike auf gelernt, ziehen die Freunde Ami James, Chris Nuñez, Darren Brass und Chris Garver in die Welt, um sich in Metropolen wie Los Angeles und New York einen Namen zu machen. Heute - zehn Jahre später - kehren die Tattoo-Künstler, inzwischen renommierte Namen in der Szene, zurück an den Ort, an dem alles begann, und eröffnen ihr eigenes Tattoo-Studio - das Miami Ink. Sie sind echte Profis, ihr Alltag ist voller spannender Geschichten und auch die Prominenz schaut in regelmäßigen Abständen im Miami Ink vorbei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miami Ink