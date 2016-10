Bayern 4 19:05 bis 22:35 Oper Georg Friedrich Händel: "Rinaldo" Opera seria in drei Akten. In italienischer Sprache Merken Cavalli, Cesti, Scarlatti, Steffani, Keiser, Telemann, Hasse, Traetta - lang ist die Liste der Opernkomponisten, um die der belgische Dirigent und einstige Countertenor René Jacobs sich diskografische Verdienste erworben hat. Auch im Bereich der größten Genies des Musiktheaters setzte der stets akribisch forschende, immer perfekt vorbereitete Maestro am Pult Akzente: Sein Mozart zum Beispiel war oft eigensinnig, manchmal extravagant gefärbt, sein Händel nicht provokant, sondern einfach nur brillant. Bei der redaktionellen Überlegung, welche Aufnahme als Geburtstagsgabe zum Siebzigsten die breiteste Zustimmung unter den HörerInnen finden könnte, fiel die Wahl auf "Rinaldo": eine Sternstunde der Händel-Interpretation, aufgenommen 2003 mit dem Freiburger Barockorchester und exquisiten Sängern (etwa der Mezzosopranistin Vivica Genaux at her best in der Titelpartie). In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Lawrence Zazzo (Goffredo), Miah Persson (Almirena), Vivica Genaux (Rinaldo), Inga Kalna (Armida), Christophe Dumaux (Eustazio), James Rutherford (Argante), Freiburger Barockorchester, René Jacobs (Leitung)