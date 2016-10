Bayern 4 18:05 bis 19:00 Jazz Jazz und mehr "As Time Goes by". Mit Aufnahmen von John Kirby, Roby Lakatos, Oscar Peterson u.a. Merken "As Time Goes by". Mit Aufnahmen von John Kirby, Roby Lakatos, Oscar Peterson u.a. In Google-Kalender eintragen Moderation: Beatrix Gillmann