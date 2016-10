Bayern 4 14:05 bis 15:00 Sonstiges Das Musik-Feature (K)ein Schiff wird kommen. Athen - zeitgenössische Musik in der Krise Merken Er schrieb Welthits, Filmmusik für "Topkapi" oder "Sonntags...nie!" und Ohrwürmer wie "Ein Schiff wird kommen", aber er war auch der Gründer des "Orchesters der Farben". Der 1994 verstorbene Komponist Manos Hadjidakis gründete diese Institution im zeitgenössischen Kulturleben Athens im Jahr 1989. Dieses sinfonische Orchester, u.a. geleitet von Miltos Logiadis, spielte ausschließlich Musik des 20. Jahrhunderts. Die Orchestermusiker sowie ihr Dirigent müssen sich allerdings seit ein paar Jahren woanders nach Arbeit umsehen, denn der Staat strich dem weltberühmten Ensemble kurzerhand die Subventionen. Auch das etablierte Konzerthaus "Megaron Mousikis" kämpft mit den Folgen der Finanzkrise und hat nur noch etwas mehr als 3 Millionen von ursprünglich 11 Millionen Euro zur Verfügung. Doch Musiker, Dirigenten und Komponisten wie Panagiotis Theodossiou, Fani Kosona, der Lyraspieler Yorgos Kaloudis, Miltos Logiadis oder Alexandros Mouzas, der Musik für die Olympischen Spiele in Athen komponiert hat, sowie die Koryphäe der zeitgenössischen Musik Athens, der 80jährige Theodoros Antoniou, geben nicht auf und begegnen der Krise mit Kreativität. In Google-Kalender eintragen

