SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:35 Comedyserie Cougar Town Neue Beziehung, alte Probleme USA 2012 2016-10-30 05:10 16:9 HDTV Ellie und Laurie geraten in Streit, wer besser beim Sex wäre. Schließlich findet sich der ultimative Schiedsrichter: einen Mann der mit beiden Frauen geschlafen hat. Er entscheidet sich für Ellie, und Laurie ist am Boden zerstört. Doch Travis gelingt es, die Situation wieder zu entschärfen. Grayson zieht bei Jules ein und schon bald gibt es Streitereien. Die beiden müssen erst lernen, ihre Probleme, die sie mit ihren Ex-Partnern hatten, nicht auf den anderen zu projizieren. Schauspieler: Courteney Cox (Jules Cobb) Christa Miller (Ellie Torres) Busy Philipps (Laurie Keller) Dan Byrd (Travis Cobb) Josh Hopkins (Grayson Ellis) Brian Van Holt (Bobby Cobb) Ian Gomez (Andy Torres) Originaltitel: Cougar Town Regie: Courteney Cox Drehbuch: Peter Saji Kamera: Andrew Rawson Musik: Waz Altersempfehlung: ab 12