SAT.1 Emotions 05:35 bis 07:10 Komödie Traumprinz in Farbe D 2003

Irgendwo da draußen gibt es ihren Traummann - davon ist die 30-jährige Clara, die als Redakteurin in Lüneburg arbeitet, fest überzeugt. Als sie eines Tages in einem Fotogeschäft falsche Bilder ausgehändigt bekommt, glaubt sie, ihn endlich gefunden zu haben. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Unbekannten auf den Fotos um den Möbeldesigner Benedikt Ivaldi. Clara muss schnell handeln, denn nicht nur sie ist hinter dem attraktiven jungen Mann her ...

Schauspieler: Sophie Schütt (Clara Arnold) Sandra Borgmann (Meike Arnold) Kai Ivo Baulitz (Tom Arnold) Kathrin Spielvogel (Marita Arnold) Katja Woywood (Nina Jansen) René Steinke (Ben Ivaldi) Andreas Pietschmann (Leonard Balz) Originaltitel: Traumprinz in Farbe Regie: Oliver Dommenget Drehbuch: Antje Beling, Annette Simon Kamera: Marc Prill Musik: Jörg Rausch