RTL II 02:45 bis 03:25 Mysteryserie The Walking Dead Schonung USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Gruppe um Carol und Tyreese ist entlang der Gleise nach Terminus unterwegs, als sie sich in einem verlassenen Haus niederlassen. Lizzie entwickelt immer mehr Zuneigung zu den Beißern und beginnt mit ihnen zu spielen. Carol sieht sich gezwungen drastische Maßnahmen zu ergreifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Mike Satrazemis Drehbuch: Scott M. Gimple Kamera: Stephen Campbell Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

