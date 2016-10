RTL II 02:05 bis 02:45 Mysteryserie The Walking Dead Allein USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Daryl und Beth haben sich in ein verlassenes Haus gerettet. Als Daryl vor die Tür geht, um vermeintliche Hunde zu verscheuchen, wird er von Beißern überrascht. Nach dem Gefecht sieht er nur noch Beths blonde Haare in einem wegfahrenden Auto. Kurz darauf wird er an einer Kreuzung von einer Gruppe Rednecks aufgegriffen. Die Gruppe um Maggie, Bob und Sascha beschließt, den Schildern auf den Gleisen zu folgen, um zum mysteriösen Zufluchtsort Terminus zu gelangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Lauren Cohan (Maggie Greene) Danai Gurira (Michonne) Steven Yeun (Glenn Rhee) Norman Reedus (Daryl Dixon) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Ernest Dickerson Drehbuch: Curtis Gwinn Kamera: Michael Edison Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16