RTL II 23:10 bis 00:05 Mysteryserie The Walking Dead Alkohol USA 2014 2016-10-29 02:25 16:9 Dolby Digital HDTV Daryl und Beth haben sich ein kleines Lager errichtet. Doch Daryls stille Art und der tägliche Überlebenskampf zehren an Beth. Sie möchte aus dem harten Alltag ausbrechen und bittet Daryl, mit ihr nach Alkohol zu suchen. Auf der Suche kommen sie zu einer Hütte in der sie schwarzgebrannten Schnaps finden. Im Laufe des Abends öffnet sich Daryl und beginnt einige Dinge aus seiner Vergangenheit preiszugeben. Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Lauren Cohan (Maggie Greene) Danai Gurira (Michonne) Steven Yeun (Glenn Rhee) Norman Reedus (Daryl Dixon) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Julius Ramsay Drehbuch: Angela Kang Kamera: Michael Satrazemis Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16