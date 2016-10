RTL II 16:00 bis 18:00 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Trödeltrupp Spezial D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Stefan hat den Überblick verloren und ist überfordert! Wie soll er diese Mengen an Trödel nur wieder loswerden? Jede freie Minute verbringt der zurzeit Arbeitslose in der Lagerhalle. Ehefrau Sabrina muss sich allein um die fünfjährige Tochter Angelina kümmern, schmeißt nebenher den Haushalt und ist für die finanzielle Versorgung der Familie verantwortlich. Unterstützung vom Ehemann Stefan gibt es nicht. Und der finanzielle Druck auf die Familie wächst täglich an. Rund 10 000 Euro Schulden sind inzwischen aufgelaufen. Die Familie lebt am Existenzminimum und muss jeden Monat 550 Euro Miete für Stefans Lagerhalle bezahlen. Geld, das dringend eingespart werden muss. Die Lagerhalle muss deshalb schnellstmöglich geräumt werden. Nicht gerade einfach, denn die Sachen stehen teilweise schon seit Jahren unbenutzt herum. Doch nur wenn Stefan mitzieht, werden Otto, Mauro und Sükrü auch für ein schuldenfreies und damit glückliches Leben der Familie sorgen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Spezial