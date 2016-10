RTL II 10:00 bis 11:00 Dokusoap Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie! D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Nach einem kurzen Aufenthalt in Nassau geht die Reise für die kölsche Millionärsfamilie weiter. Nächster Halt ist der berühmte "Pink Sand" auf Harbour Island. Die Insel ist in weniger als 30 Minuten auf dem Luftweg zu erreichen. Das kleine Flugzeug stellt die von Flugangst geplagten Geissens vor eine große Herausforderung. Nach so viel Herzklopfen, geht es auf Habour Island sofort in ein typisches kleines Restaurant, welches DIE Delikatesse der Insel anbietet: Conch. Anschließend machen sich die Geissens mit zwei Golf Caddys auf Entdeckungstour quer über die Insel. Absolutes Highlight ist zum Ende des Tages der "Pinken Strand". Und dieser ist tatsächlich rosafarben! Ein tolles Erlebnis für die ganze Familie, das bestimmt unvergessen bleibt. Und da der Strand für so große für Begeisterung sorgte, geht es am nächsten Tag direkt wieder dorthin - diesmal aber verbunden mit sportlicher Aktivität. Eine wilde Quad-Fahrt über den weiten, einsamen Strand macht der PS-Familie eine riesen Freude. Am Nachmittag steht ein Besuch auf der nördlichen Nachbarinsel Man's Island an. Hier soll schon Julia Roberts schon entspannt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!