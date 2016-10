RTL II 08:05 bis 10:00 Abenteuerfilm Das Geheimnis der Drachenperle AUS 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der 16-jährige Josh und die 12-jährige Ling besuchen ihre Eltern in den Ferien auf deren aktueller Ausgrabungsstätte in China. Eines Tages protestiert der Chinese Wu Dong gegen die Arbeit der beiden Archäologen. Als ihre Eltern ihn vertreiben, folgen die Kinder dem Chinesen bis zu einem abgelegenen Tempel. Dort stellt Wu Dong fest, dass Ling sein wunderschönes Flötenspiel hören kann. Das kann nur die "Auserwählte" des himmlischen Drachen. Ling ist dazu bestimmt, ihm die magische Perle - Quelle all seiner Kraft - wiederzubeschaffen. Nur damit kann er in seine Heimat zurückkehren. Erst entschließen sich die beiden, das Ganze zu vergessen. Doch dann gehen sie noch einmal in den Tempel und erfahren, dass der Drache seine Perle vor tausenden von Jahren dem chinesischen Kaiser zur Verteidigung des Reichs gegeben hat. Nach dem Tod hat seine Tochter ihm diese mit ins Grab gegeben. Dabei handelt es sich um genau die Stätte, die gerade freigelegt wird. Als ihre Eltern die Geschichte erfahren, halten sie Josh und Ling für verrückt. Also müssen die Zwei die Perle vor den Eltern finden, damit sie nicht im Museum landet. Sie vertrauen sich einem Kollegen der Eltern, dem Geophysiker Dukas, an. Doch das erweist sich schon bald als großer Fehler... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Neill (Chris Chase) Louis Corbett (Josh) Robert Mammone (Philip Dukas) Li Lin Jin (Ling) Wang Ji (Dr. Li) Jordan Chan (Wu Dong) Chen Bao Yuan (Handlanger 1) Originaltitel: The Dragon Pearl Regie: Mario Andreacchio Drehbuch: Philip Dalkin Kamera: Geoffrey Simpson Musik: Frank Strangio Altersempfehlung: ab 6