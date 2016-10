KI.KA 12:00 bis 14:00 Trickserie Hexe Lilli Lilli und das geheime Zimmer / Lilli und das Wildpferd / Lilli und das Abenteuer auf dem Titicacasee CDN, GB, D 2004-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Lilli und das geheime Zimmer: Lillis Mutter Emily freut sich: Die Wohnung über ihrem Buchladen ist endlich frei geworden. Zeit für einen Umzug mit der Familie. Genervt inspiziert Lilli ihr neues Zimmer, das sie künftig mit dem kleinen Bruder Leon teilen muss. Auch Drache Hektor ist empört: Mit dieser Nervensäge wird er es keinen Tag aushalten! Da entdecken er und Lilli eine geheime Treppe, die zum Dachboden führt. Hier könnte Platz für Lillis eigenes Zimmer sein, aber es scheint dort nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Wer steckt hinter dem Spuk? Die Spur führt Hexe Lilli und Hektor ins 19. Jahrhundert zu dem Mädchen Katharina, das gerne Erfinderin werden will. Ein habgieriger Vermieter will ihre Familie aus dem Haus werfen, aber Katharina hat einen Plan und eine Erfindung. Natürlich ist Lilli mit von der Partie. Können die Mädchen den Vermieter überlisten? Lilli und das Wildpferd: Lilli will zusammen mit ihrer Freundin Mona ausreiten, doch ihr Reitlehrer ist dagegen: Lilli hat noch kein Gespür für Pferde. Das lässt sich Lilli nicht gefallen. Sie wird allen zeigen, dass sie reiten kann. Heimlich schwingt sie sich mit ihrem Drachen Hektor auf das Wildpferd Zula und wagt den Ausritt. Als Zula mit ihr durchgeht, muss Lilli hexen und findet sich unversehens mit Hektor und Zula in der Mongolei wieder. Hier lernt Lilli viel über mongolische Wildpferde und hat bald ein Rudel hungriger Wölfe auf den Fersen. Was soll sie nur tun? Weder Zula noch Lilli oder Hektor sind das Leben in der Wildnis gewohnt! Gut, dass der Junge Batu zur Stelle ist und ihnen hilft, die Wölfe in die Flucht zu schlagen. Am Ende wundert sich Lillis Reitlehrer: Lilli kann doch mit Pferden umgehen? Lilli und das Abenteuer auf dem Titicacasee: Lilli und Leon wollen unbedingt das diesjährige Bootsrennen gewinnen. Aber im Streit geht ihr ferngesteuertes Boot kaputt und kann nicht rechtzeitig repariert werden. Ersatz muss her! Lilli erfährt, dass am Titicacasee ein Schilf wächst, mit dem man die besten Boote bauen kann. Damit sind vor Jahrhunderten sogar die Uro-Indianer vor den Inkas geflüchtet! Also springen Lilli und Hektor zu den Uro-Indianern, um zu lernen, wie man ein Schilfboot baut. Sie landen auf der schwimmenden Schilf-Insel einer Uro-Familie und sorgen sofort für Aufregung. Denn Hektor brennt unabsichtlich ein Boot ab, das mit Gaben für die Inkas beladen war. Dafür werden sich die Inkas böse rächen! Die schuldbewusste Lilli will die Situation retten und gerät in ein gefährliches Abenteuer. Lilli und die Dracheninsel: In der Schule steht der Haustier-Tag an. Alle Kinder dürfen ihre Haustiere mitbringen. Hektor freut sich. Endlich darf er aus Lillis Tasche raus und sich allen zeigen. Aber Lilli weigert sich: Was für ein Haustier soll Hektor sein? Während Hektor schmollt, läuft Lilli im Park ein kleiner Hund zu. Begeistert tauft sie ihn Lucky und nimmt ihn mit nach Hause. Endlich hat sie ein vorzeigbares Haustier! Bald dreht sich alles um Lucky. Der eifersüchtige Hektor will Lilli nicht mit Lucky teilen und behauptet: Seine Tante in Indonesien steckt in Schwierigkeiten, sie müssen schnell dorthin. Versehentlich ist Lucky mit von der Partie. Hektor wird böse und läuft davon. Doch als er von einem gefährlichen Komodowaran verfolgt wird, ist Lucky zur Stelle? Lilli wird Prinzessin: Lilli muss aufräumen. Wie schön wäre es, eine Prinzessin zu sein, dann müsste sie keinen Finger rühren! Hektor findet, Prinzessinnen haben es auch nicht immer leicht. Lilli will es wissen. Mit Hilfe des Hexensprungs wird sie eine waschechte Prinzessin und lernt das Leben bei Hofe kennen. Bald muss Lilli ihrer neuen Freundin Prinzessin Sophie helfen. Sophie soll sich aus drei Prinzen einen Bräutigam aussuchen. Sie will aber noch nicht heiraten, sondern lieber Bücher lesen und ein richtiges Abenteuer erleben. Können die Mädchen Sophies Vater überzeugen, die Hochzeit fallenzulassen? Als einer der Prinzen die Prinzessinnen entführt, stecken die Mädchen tatsächlich in einem richtigen Abenteu In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lilly the Witch Regie: Luba Medekova-Klein, Sam Siahaija Drehbuch: Armin Prediger, Mark Hodkinson, Louise Geraghty, Marcus Fleming, M Thorisson, Richard Conroy Musik: Keith Hopwood

