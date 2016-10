ONE 23:25 bis 00:50 Krimi Tatort Tod im All D 1998 Stereo 16:9 Merken Im ERSTEN wird der 1000. Tatort am 13.11.2016 ausgestrahlt. ONE zeigt aus diesem Anlass eine besondere Auswahl: Die allerersten Folgen der beliebtesten Ermittler und ihre jeweils populärsten Folgen. Ab diesem Wochenende immer freitags- und samstagsabend bis zum 1000. Tatort! Lena Odenthal mit ihrem neuen Partner Mario Kopper. Lunik van Deeling ist tot; der legendäre Bestseller-Ufologe ist ermordet worden. Dies behauptet ein geheimnisvoller, anonymer Anrufer. Oder ist das Ganze nur ein grandioser PR-Gag? Van Deeling auf Exkursion ins All, zur Plauderstunde mit den Außerirdischen? Lena Odenthal, Hauptkommissarin in Ludwigshafen, ist sauer. Sie weigert sich hartnäckig, hinter dem Verschwinden ein kaltes Gewaltverbrechen zu vermuten. Doch dann geschieht ein zweiter Mord, an dem nicht zu zweifeln ist: Eine Radioreporterin, befaßt mit Recherchen in Sachen Deeling, wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Lena wird aktiv und bemerkt, dass es offenbar nur eines gibt, was in der Schlacht um außerirdisches Leben zählt: Die Gesetze vom steilen Erfolg und schnellen Reichtum. Sie spürt, dass die Motive des Verbrechens im persönlichen Umfeld des Ufologen anzusiedeln sind. Und endlich begreift sie, dass es nur einen Weg gibt, den möglichen Täter zu überführen. Sie muß ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Sie braucht die Leiche und weiß genau: Es ist höchste Zeit für eine Begegnung der dritten Art, bei der allen Beteiligten Hören und Sehen vergeht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrike Folkerts (Kriminalhauptkommissarin Lena Odenthal) Andreas Hoppe (Kriminalkommissar Mario Kopper) Marquard Bohm (Rolf Mirau) Hans-Günter Martens (Kriminalrat Friedrichs) Carol Campbell (Johanna Silber) Alexander Beck (Paul Gauert) Walter Gontermann (Axel von Saalfeld) Originaltitel: Tatort Regie: Thomas Bohn Drehbuch: Thomas Bohn Kamera: Immo Rentz Musik: Hans Franek