Im ERSTEN wird der 1000. Tatort am 13.11.2016 ausgestrahlt. ONE zeigt aus diesem Anlass eine besondere Auswahl: Die allerersten Folgen der beliebtesten Ermittler und ihre jeweils populärsten Folgen. Ab diesem Wochenende immer freitags- und samstagsabends bis zum 1000. Tatort! Heute zeigen wir eine der "ältesten" Kommissarinnen mit ihrem ersten Fall : Lena Odenthal im Jahr 1989! Eine Serie von Vergewaltigungen beunruhigt die Bevölkerung. Der Täter ist immer maskiert, deshalb sind die Opfer nicht in der Lage, ihn präzise zu beschreiben. Carmen, das jüngste Opfer hat Anzeige erstattet. Den Fall bekommt Lena Odenthal übertragen, eine junge Kommissarin im Sittendezernat. Mehr als die Kartei einschlägiger Täter und Carmens Bereitschaft mitzuhelfen hat sie nicht. Lena konzentriert sich auf drei einschlägig Vorbestrafte: Koslowski, Geißler und Appold. Sie bringt Carmen unauffällig mit ihnen zusammen, die unerwartete Begegnung mit dem Opfer könnte den Täter entlarven. Aber totale Fehlanzeige. Ein neuer Überfall auf eine Frau endet tödlich. Weil die Stelle der Hauptkommissarin Wiegand noch nicht neu besetzt worden ist, wird Lena Odenthal zur kommissarischen Leiterin der Mordkommission befördert und darf in dem Fall weiterermitteln. Sie engagiert sich weit über das übliche Maß hinaus, nimmt das verstörte Opfer Carmen, das die Vergewaltigung zu verdrängen versucht, bei sich auf und hofft sie so zum Reden zu bringen. Immer wieder nimmt sie sich die drei Verdächtigen vor und versucht ein Psychogramm des Täters aufzustellen. Alles scheint in eine Richtung zu deuten. Aber das reicht nicht, sie braucht Beweise. Lena Odenthal beschließt, dem Täter eine Falle zu stellen. Schauspieler: Ulrike Folkerts (Lena Odenthal) Katharina Abt (Carmen) Jürgen Holtz (Lukas) Margret Homeyer (Frau Fichte) Michael Schreiner (Seidel) Michael Roll (Appold) Michael Mendl (Koslowski) Originaltitel: Tatort Regie: Peter Schulze-Rohr Drehbuch: Norbert Ehry Kamera: Charly Steinberger Musik: Hans-Joachim Kühn