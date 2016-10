ONE 07:00 bis 08:25 Komödie Der Mann, der alles kann D 2012 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ein Kriminalpolizist, der sich vor Tatorten fürchtet, ist eine ähnlich aberwitzige Vorstellung wie ein Olympiaschwimmer mit Angst vor Wasser. Aber manchmal spielt das Schicksal die verrücktesten Streiche, und so leidet der LKA-Beamte Robert (Peter Heinrich Brix) aus Hannover tatsächlich an einer Phobie, die es ihm unmöglich macht, flüchtige Ganoven zu verfolgen oder auch nur einen Tatort zu betreten. Seinem Vorgesetzten, dem sarkastischen Macho Horst Hoff (Ralph Herforth), ist dieses Handicap ein Dorn im Auge. Bei jeder Gelegenheit macht er sich über Robert lustig und legt ihm nahe, den Dienst zu quittieren. Daran ist natürlich nicht zu denken. Der Mittfünfziger würde sich auf seine alten Tage am liebsten zum "Profiler" weiterbilden lassen, nur benötigt er zur Erfüllung dieses Lebenstraums ausgerechnet die Einwilligung von Hoff. Auch die Friseurin Rita (Anica Dobra) hat einen Traum: Sie fühlt sich zur Schriftstellerei berufen, aber leider stößt sie mit ihren Geschichten bei Freunden und Verlagen auf wenig Begeisterung. Als die beiden romantisch veranlagten Träumer sich begegnen, ist es im wahrsten Wortsinn Liebe auf den ersten Blick. Schüchtern und leicht verunsichert über das eigene Glück, kommen sie sich näher, doch leider werden ihre Versuche, sich zu einem romantischen Dinner zu verabreden, ein ums andere Mal vereitelt - ein entflohener Gewaltverbrecher (Aleksandar Jovanovic) hält die Männer vom LKA in Atem. Damit nicht genug, wird auch Ritas Tochter Jule (Julia Schäfle) in einen Kriminalfall verwickelt: Ihre Mitbewohnerin kommt auf mysteriöse Weise ums Leben. Während Hoff von Selbstmord oder einem Unfall ausgeht, tipp Robert mit sicherem Instinkt auf Mord. Sowohl der biedere Nachbar (Gerd Baltus) als auch Jules leichtlebiger Freund Tim (Philipp Danne) scheinen in den Fall verwickelt zu sein. Bei der Suche nach der Wahrheit wachsen Robert und Rita auf erstaunliche Weise über sich hinaus, aber wie heißt es so schön: Liebe verleiht Flügel. Ein ängstlicher Polizist und eine schüchterne Friseurin finden in der romantischen Krimikomödie "Der Mann, der alles kann" zu einem herrlichen Traumpaar zusammen, das gegen jede Chance einen Mordfall löst. Regisseurin Annette Ernst, bekannt geworden durch ihren preisgekrönten Kinofilm 'Kiss and Run', inszeniert die Geschichte pointiert mit viel Wortwitz und Situationskomik; das originelle Drehbuch stammt von Norbert Eberlein. Die Hauptrollen spielen Peter Heinrich Brix und Anica Dobra, unterstützt von Ralph Herforth, Julia Schäfle, Gerd Baltus und Lars Rudolph. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Heinrich Brix (Robert Hellkamp) Anica Dobra (Rita Meier) Julia Schäfle (Jule Meier) Philipp Danne (Tim Gronwold) Ralph Herforth (Horst Hoff) Lars Rudolph (Ludger Behnken) Anna Böttcher (Frau Matuschatt) Originaltitel: Der Mann, der alles kann Regie: Annette Ernst Drehbuch: Norbert Eberlein Kamera: Jochen Stäblein Musik: Thomas Mehlhorn