Kind und Hund: Kinder und Hunde passen auf den ersten Blick wunderbar zusammen. Meist gehen sie spielerisch miteinander um - doch oft auch zu unbedarft. Denn die Kleinen können ihre vierbeinigen Spielkameraden nicht richtig einschätzen. Sie wissen nicht, welche Verhaltensweisen Hunde akzeptieren und welche problematisch sind. Im schlimmsten Fall kann das sogar zu einer Beiß-Attacke führen. Gemeinsam mit ihren Hunden "Nalani" und "Klein Maggie" besucht 'hundkatzemaus'-Reporterin Diana Eichhorn einen 'Kind und Hund'-Kurs der Hundetrainerin Julia Sulzer. Was sind die wichtigsten Verhaltensregeln, die Eltern ihren Kindern beim Umgang mit Hunden auf jeden Fall beibringen sollten? Hilfe für verwahrloste Katzen: Tierschutz-Detektivin Judith Pein bekommt eine besorgniserregende Meldung: In einem Haus sollen seit Jahren mehrere Katzen und Katzenwelpen sich selbst überlassen sein und in völliger Dunkelheit gehalten werden. Judiths Ermittlungen bestätigen die katastrophalen Zustände: Die Katzen benötigen dringend ärztliche Versorgung und müssen aus der "Messiehaltung" befreit werden! Doch vom Besitzer fehlt zunächst jede Spur. Werden die Behörden Judiths Vorhaben unterstützen? Die Tierschutz-Detektivin setzt alle Hebel in Bewegung, um die Katzen aus der Qualhaltung zu befreien. Collie mit Augenproblemen: Die Biologie-Studentin Carolin Gennburg sucht mit ihrem besten Freund "Sydney" Hilfe in der Tierklinik Isernhagen. Der Collie-Rüde ist nicht mehr der Jüngste und hat seit einiger Zeit Probleme mit den Augen. Sein drittes Augenlid fällt vor, ohne dass es dafür einen erkennbaren Auslöser gibt. "Sydney" ist schon zehn Jahre alt und liegt der gesamten Familie sehr am Herzen, alle wünschen sich, dass er bald wieder gesund und fröhlich ist. In der Tierklinik Isernhagen soll Dr. Werner Thiet dem sogenannten Horner-Syndrom auf den Grund gehen. Eine Detektivarbeit, denn die Krankheit kann verschiedene Ursachen haben. Wird der erfahrene Tierarzt "Sydney" helfen können?