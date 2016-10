VOX 12:05 bis 12:55 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Abserviert USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Lisa Wellsley, die Freundin und Geschäftspartnerin des bekannten Sternekochs Max Goodwin, wird ermordet. Nichols und Wheeler finden heraus, dass Max und Lisa vorhatten, ein neues Restaurant zu eröffnen. Geldgeber dieses Unternehmens sollte der Platten-Mogul und Hip-Hop-Musiker Reginald X. Oldman sein. Dessen einzige Bedingung für die finanzielle Beteiligung an dem neuen Restaurant war, dass Max anderer Partner, Larry Clay, nicht mehr mit von der Partie sein würde. Wheeler und Nichols haben es mit einer ganzen Reihe von Verdächtigen zu tun. Denn nicht nur Oldman könnte der Mörder sein - unter Lisas Fingernägeln wurde seine DNS entdeckt - sondern auch Max und Larry kämen als Täter in Betracht. Außerdem gibt es da noch Jason, einen Freund von Lisa, der scheinbar jeden ihrer Schritte eifersüchtig verfolgt hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Goldblum (Detective Zach Nichols) Julianne Nicholson (Detective Megan Wheeler) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) Shawn Hatosy (Larry Clay) Eric Balfour (Max Goodwin) Anthony 'Treach' Criss (Reginald X. Oldman) Haviland Morris (Mrs. Wellsley) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Steve Shill Drehbuch: Dick Wolf, Rene Balcer, Andrew Lipsitz Kamera: Michael Green Musik: Mike Post

