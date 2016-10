tagesschau24 22:00 bis 22:15 Dokumentation Ich mach' mein Ding Der Fahrradtüftler D 2013 2016-10-29 02:10 Stereo 16:9 Merken Tüfteln gehört dabei zwangsläufig zum Firmenkonzept. Die Produktion läuft in so kleinem Rahmen, dass sich kein Zulieferer an der Entwicklungsarbeit beteiligt: Es lohnt sich finanziell nicht. Pro Jahr schafft die kleine Manufaktur nur etwa 500 Räder, Perfektionismus geht hier vor Massenproduktion. Die Fahrräder Made-in-Leipzig werden in die ganze Welt verkauft: nach Finnland, in die Schweiz oder die USA. Die meisten Bauteile hat Frank Patitz selbst entwickelt. Tag für Tag tüftelt er an neuen Modellen. Jetzt hat eine Frauenzeitschrift zum Jubiläum ein ganz besonderes, ein goldenes Fahrrad bestellt. So etwas hat die Manufaktur noch nie gebaut. Stück für Stück muss es nun zusammengesetzt werden. Und wie bei jedem neuen Modell gehört das Improvisieren mit dazu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ich mach' mein Ding Regie: Sven Knobloch