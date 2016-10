RTL 17:45 bis 18:45 Show Best of...! Deutschlands schnellste Rankingshow Dieser Mann hat 39!!! Frauen seinen Namen ins Gesicht tätowiert. Also nochmal: Auf 39 Frauengesichtern steht jetzt "Ryan". Der Grund ist nicht etwa Liebe, oder weil der Typ seinen Namen so schön findet... Was dahinter steckt, werden Sie nicht glauben! / Der coolste Dad der Welt: Wie er die Zeichnungen seines Sechsjährigen zum Leben erweckt ist total rührend. / Wir lernen gleich einen querschnittgelähmten Otter kennen. Ja, das gibts. Und jetzt soll ihm eine Olympiasiegerin das Schwimmen beibringen - wie das ausgeht? / Einer davon geht an ihn: Er hat es mit einer ganz einfachen Idee vom Junkie zum Millionär geschafft - und hilft damit jetzt auch noch anderen! / Handschuh, Wasser - wir zeigen Ihnen, wie daraus eine superschnelle und supercoole Halloween-Deko wird / DAS ist ein Tier. Ernsthaft. Und zwar eins, das wir normalerweise total süß finden... Was ihm FEHLT - gleich lernen Sie Nelson kennen / Die schnellste Halloween-Deko aller Zeiten - wir zeigen Ihnen, wie einfach das eigentlich i D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Themen u.a.: Dieser Mann hat 39!!! Frauen seinen Namen ins Gesicht tätowiert. Also nochmal: Auf 39 Frauengesichtern steht jetzt 'Ryan'. Der Grund ist nicht etwa Liebe, oder weil der Typ seinen Namen so schön findet... Was dahinter steckt, werden Sie nicht glauben! Der coolste Dad der Welt: Wie er die Zeichnungen seines Sechsjährigen zum Leben erweckt ist total rührend. Wir lernen gleich einen querschnittgelähmten Otter kennen. Ja, das gibts. Und jetzt soll ihm eine Olympiasiegerin das Schwimmen beibringen - wie das ausgeht? Einer davon geht an ihn: Er hat es mit einer ganz einfachen Idee vom Junkie zum Millionär geschafft - und hilft damit jetzt auch noch anderen! Handschuh, Wasser - wir zeigen Ihnen, wie daraus eine superschnelle und supercoole Halloween-Deko wird. DAS ist ein Tier. Ernsthaft. Und zwar eins, das wir normalerweise total süß finden... Was ihm FEHLT - gleich lernen Sie Nelson kennen. Die schnellste Halloween-Deko aller Zeiten - wir zeigen Ihnen, wie einfach das eigentlich ist. Was diese Überwachungskamera diese Woche mitten in der Nacht in diesem Wohnzimmer aufgezeichnet hat... - naja. Sie können ja schonmal überlegen. Aber DARAUF kommen Sie garantiert nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Best of...!