Super RTL 14:05 bis 14:25 Trickserie Sally Bollywood Ein extra-scharfer Fall F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken In der Schule findet ein Kochwettbewerb statt. Da Sally für ihr Leben gerne kocht, nimmt sie an dem Wettbewerb teil. Bei Rahani, dem klaren Favoriten auf den Sieg, ist das Essen plötzlich total verwürzt. Es scheint, als habe jemand absichtlich den milden Pfeffer gegen den scharfen Pfeffer eingetauscht um Rahanis Sieg zu verhindern. Da Sally sich einen fairen Wettkampf wünscht, nimmt sie sofort die Ermittlungen auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6

