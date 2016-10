Super RTL 21:45 bis 23:35 Komödie Zwei Mädels auf Mallorca - Die heißeste Nacht des Jahres D 1999 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Tanja und Nicole arbeiten beide im Hamburger Profi-Markt. Nicole an der Kasse, Tanja in der Weinabteilung. Beide lieben Dieter, seines Zeichens Abteilungsleiter. Der aber ist verheiratet und darauf bedacht, dass weder seine Frau, noch die beiden Geliebten etwas von seiner "Vielweiberei" erfahren. Dummerweise beobachtet Tanja, die schwanger ist und nun hofft, dass Dieter seine Gattin verlässt, ihren Geliebten mit Nicole. Die will ihren 25. Geburtstag mit Dieter feiern, doch der sagt ab. Nicole ist entsetzt und beleidigt. Tanja schmiedet kurzerhand einen Plan: Sie tröstet die Sitzengelassene und gibt sich als mitfühlende Kollegin aus. Tatsächlich aber will sie Nicole aus dem Rennen werfen. Sie schlägt ihr also vor, den angebrochenen Geburtstag gemeinsam auf Mallorca zu feiern. Schließlich verramscht das hauseigene Reisebüro Flüge für eine Nacht auf Mallorca für 99 Mark. Die ahnungslose Nicole schlägt ein. Und kurz darauf finden sich beide am Strand wieder. Dort sorgt Tanja dafür, dass Nicole von Männern nur so umlagert wird. Nicoles Untreue will sie mit der Kamera festhalten und die Fotos Dieter zeigen. Doch bei Anbruch der Nacht gerät Nicole an einen brutalen Kerl, der sie beinahe vergewaltigt. Tanja rettet sie in letzter Sekunde. Gemeinsam flüchten die beiden Frauen im Sportwagen des Täters. Das Erlebnis schweißt Nicole und Tanja fest zusammen. Damit hätte Tanja nicht gerechnet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bojana Golenac (Nicole Klein) Idil Üner (Tanja Lohhoff) Markus Knüfken (Dieter Rogalla) Diogo Infante (Antonio) Felix Bresser (Carlos) Frank Leo Schröder (Lars) Henning Peker (Olli) Originaltitel: Zwei Mädels auf Mallorca - Die heißeste Nacht des Jahres Regie: Dror Zahavi Drehbuch: Georg Heinzen Kamera: Achim Hasse Musik: Rainer Michel