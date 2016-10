Super RTL 09:50 bis 10:20 Trickserie Wir sind die Croods! Überraschung! / Die Nachtmähre USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Ugga versucht es mit einer neuen Jagdtechnik: dem 'Hinter-Halt'. Leider geht ihr Versuch gründlich daneben und Ugga ist sichtlich frustriert. Um sie wieder aufzumuntern, versuchen Eep und Thunk sich ebenfalls an einer Neuheit - der guten Überraschung. Was genau das ist, will jedoch zunächst an den Tal-Bewohnern ausgetestet werden. 2. Geschichte: Herr Miesler behauptet, es gäbe 'Nachtmähren', schwarze Pferde mit bunten Mähnen, die nur das Nachts auftauchen. Auch die Schüler wollen alle schon eine gesehen haben - bis auf Eep. Die will sich jedoch keine Blöße geben und behauptet, ebenfalls schon mal eine Nachtmähre erblickt zu haben. Um das Ganze mit Wahrheit zu unterfüttern, bleibt Eep die ganze Nacht auf. Dabei wird ihr so schwummrig, dass sie tatsächlich glaubt, eines dieser sonderbaren Pferde zu entdecken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dawn of the Croods Altersempfehlung: ab 6