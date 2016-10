Super RTL 06:10 bis 06:30 Trickserie Cleo und die Kunstpiraten Die Liga der schrecklichen Königinnen CDN 2011 Stereo HDTV Wieder da Live TV Merken Die Piratenfreunde liegen in der Bucht der Insel Haring vor Anker. Doch ihre Idylle wird gestört, als Carl auftaucht und sie gefangen nimmt. Königin Chromania muss die Abschlussprüfung zur Aufnahme in die Liga der schrecklichen Königinnen ablegen und möchte, um zu zeigen, wie schrecklich sie ist, die Piraten als ihre Gefangenen vorstellen. Allerdings sind Cleo, Luis, Fresko und Skelli ein eingespieltes Team und geben nicht so schnell auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pirates - Adventures in Art