Sat.1 16:00 bis 16:59 Dokusoap Auf Streife D 2013 16:9 HDTV Merken Ein Kind wendet sich in der Fußgängerzone an die Beamten, weil seine Mutter auf einer Parkbank schläft und nicht mehr aufwacht. Die Polizisten können die betrunkene Frau wecken und bringen sie und ihre Kinder nach Hause zu ihrem Mann. Nur wenig später bekommen die Beamten einen erneuten Notruf der Kinder. Was ist passiert? Ein Bademeister ruft die Polizei in sein Schwimmbad, weil er eine Diebin gestellt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife