Sat.1 07:35 bis 08:35 Dokusoap Auf Streife D 2013 16:9 HDTV Merken Eine 13-Jährige, die einen Raubüberfall auf eine Rentnerin verübt hat, kann zunächst niemandem zugeordnet werden und landet in einer sozialen Einrichtung. Auf der Suche nach den Eltern des Mädchens stoßen die Beamten auf eine furchtbare Hintergrundgeschichte. Auf Streife bemerken die Polizisten eine Schlägerei. Ein Asylbewerber tritt gemeinsam mit einem Linksautonomen auf einen Rechtsradikalen ein. Worum geht es in der Auseinandersetzung und wer hatte ursächlich wen bedroht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

