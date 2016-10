Pro7 MAXX 12:15 bis 13:10 Magazin Off Limits mit Harro Füllgrabe Urban Adventures - Das Off Road Abenteuer! D 2015 16:9 HDTV Merken Runter von der Straße und ab ins Gelände! Für Abenteuer-Reporter Harro Füllgrabe geht ein Männertraum in Erfüllung. In einem Offroad-Park hat er die Strecke einen ganzen Tag lang für sich allein und wagt sich mit Fahrlehrer Rudolf Meerländer hinters Steuer eines Fünf-Tonners der Bundeswehr. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Off Limits mit Harro Füllgrabe

