Pro7 MAXX 06:05 bis 06:25 Trickserie Hulk und das Team S.M.A.S.H. Venom USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Venom, eine Erfindung von Doctor Octopus, ist auf der Jagd nach Spiderman. Auch die Hulks müssen sich vor der gefährlichen Kreatur in Acht nehmen, denn sie braucht deren Gamma Energie. Das Team Smash muss den Feind beseitigen, ohne jedoch die Opfer in dessen Innerem zu verletzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marvel's Hulk and the Agents of S.M.A.S.H. Regie: Patrick Archibald Altersempfehlung: ab 12