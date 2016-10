DR Kultur 18:05 bis 19:00 Sonstiges Feature Es gibt noch Leute, die gern Goethe lesen. Besuch in einem deutschen Altersheim in Santiago de Chile Merken 500.000 Chilenen haben deutsche Wurzeln. Die Bewohnerinnen des Altersheims im Stadtteil Vitacura sind Chileno-Alemanes. Die alten Damen gehören zu den letzten ihrer Art: Sie denken und fühlen deutsch, waren immer pünktlich und ordentlich und lieben die Sprache ihrer Eltern. Sie erinnern sich an den Großvater, der jedes spanische Wort am Tisch verbot, an chilenische Freunde, die als Liebespartner nicht in Frage kamen, an die Propaganda der Nazis und den unerschütterlichen Glauben an das "gute Deutschland", an Allende und Pinochet und die Einsicht, dass die deutsche Tradition in Chile der Vergangenheit angehört. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Max Urlacher, Britta Jacobi, Manuela Reichart Regie: Manuela Reichart