Atelier neuer Musik Revisited: Forum neuer Musik 2003. Touch and Go. Recital Katia Tchemberdji Prokofjew, Denissow, Ustwolskaja und ein neues eigenes Werk - so porträtierte sich die Berliner Pianistin, Pädagogin und Komponistin Katia Tchemberdji beim Forum 2003 am Klavier. Die Schülerin von Nikolai Korndorf steht für Musik, die berührt und bewegt. Entsprechend groß war die Intensität in ihrem Nacht-Recital im Deutschlandfunk Kammermusiksaal. Das Programm umfasste beinah ein Jahrhundert und entwarf ein sehr emotionales Bild moderner russischer Klaviermusik. Edisson Denissow war zweifellos die Überraschung darin. Unter dem Motto "Revisited" passieren sämtliche Konzerte des Forum neuer Musik im Vier-Wochen-Rhythmus Revue. Moderation: Frank Kämpfer