Der aus Stuttgart stammende Andres Veiel studierte ab 1982 in Westberlin Psychologie, wusste aber bereits während des Studiums, dass er nicht als Psychologe arbeiten wollte. Also ließ er sich nach dem Diplom als Regisseur und Dramaturg am Künstlerhaus Bethanien ausbilden. Dort traf er den polnischen Filmemacher Krzystof Kieslowski, der ihn sehr beeindruckte. Mitte der 90er-Jahre trat Andres Veiel selbst als Dokumentarfilmer in Erscheinung und bekam zahlreiche Preise, etwa für "Die Spielwütigen", eine Langzeitdoku über Berliner Schauspielstudenten, oder für "Die Überlebenden", ein Film über drei seiner Klassenkameraden, die den Freitod wählten. Andres Veiels bekanntester Film ist "Blackbox BRD", und auch sein dokumentarisches Theaterstück "Der Kick", basierend auf zahlreichen Interviews zum grausamen Mord an einem Jugendlichen in Brandenburg, erregte Aufsehen. Das Stück wurde an vielen deutschen Bühnen gespielt und in mehrere Sprachen übersetzt, die Buchversion wurde mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Auch die Verfilmung erreichte ein breites Publikum. Gemeinsam mit einigen prominenten Kollegen beteiligte sich Andres Veiel an dem Fernsehexperiment "24 Stunden Berlin", von ihm stammen die Reportagen aus der "Bild"-Redaktion. Mit seinem ersten Spielfilm "Wer wenn nicht wir" nahm Andres Veiel im Jahr 2011 am Wettbewerb der Berlinale teil. Andres Veiel ist Mitglied der Deutschen und der Europäischen Filmakademie und unterrichtet an verschiedenen Hochschulen den Regisseurnachwuchs.