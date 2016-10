RBB 20:15 bis 21:00 Arztserie Der Bergdoktor Septembergewitter (1) D, A 1994 2016-10-30 10:25 HDTV Merken Dunkle Wolken über Schloss Brauneck. Vor einem Gewitter flüchtet sich Elisabeth, eine geheimnisvolle junge Frau, ins gräfliche Schloss. Die Gräfin und Elisabeth sind sich sehr sympathisch, und Elisabeth empfindet große Zuneigung zu Alexandras Baby Johannes. Die Mutter ist darüber so erfreut, dass sie Elisabeth spontan als Kindermädchen einstellt. Der Graf und die Gräfin wissen nichts von Elisabeths tragischem Schicksal: Sie hat vor einiger Zeit ihren Mann und ihren kleinen Sohn verloren. Markus Brauneck hat währenddessen Sorgen. Seine Privatbrauerei steht vor großen Problemen. Sein wichtigster Kunde in den USA hat urplötzlich alle Verträge gekündigt. Markus befürchtet, dass er nicht nur die Brauerei, sondern auch Schloss Brauneck verliert. Aber er will seine Frau nicht mit existentiellen Sorgen belasten. Rat sucht er bei seiner Anwältin, der attraktiven Silvia Bergen und seinem besten Freund, dem Bergdoktor. Auch Silvia bemüht sich verzweifelt um einen rettenden Ausweg. Da trifft überraschender Besuch im Schloss ein: Ludwig, das schwarze Schaf der Familie. Über 15 Jahre war er verschwunden. Nun taucht er aus dem Nichts wieder auf. Ludwig ist in Amerika zu Geld gekommen und will sich mit seinem Bruder versöhnen. Aber Markus kann seinem Bruder nicht verzeihen; für ihn ist er mitschuldig am Tod des Vaters, der damals aus Sorgen um Ludwigs dunkle finanzielle Geschäfte einen tödlichen Herzinfarkt erlitten hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Anita Zagaria (Dr. Sabina Burgner) Manuel Guggenberger ("Maxl" Burgner) Walther Reyer (Dr. Pankraz Obermayr) Enzi Fuchs (Franzi) Carin C. Tietze (Traudl) Klaus Wildbolz (Graf Markus Brauneck) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Peter Vogel Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Günter Jaeuthe Musik: Michael Gajare, Bernd Wefelmeyer