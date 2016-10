RBB 16:00 bis 17:00 Show Melodien der Herzen Maxi Arland am Traunsee D 2012 HDTV Live TV Merken Diesmal stellt Maxi Arland das Salzkammergut vor, eine der bekanntesten und beliebtesten Regionen Österreichs. Auf seiner musikalischen Reise rund um den malerischen Traunsee und durch das Ausseer Land präsentiert der Moderator viel Musik, traumhafte Landschaften und spannende Geschichten. Musikalische Gäste u.a.: Calimeros, Andy Borg, Die jungen Zellberger, Monique, Graziano, Die fidelen Mölltaler, Die Innkreis Buam und Sigrid & Marina. Los geht es am Traunsee mit Sigrid und Marina. Die beiden Sängerinnen wurden in Gmunden geboren und erzählen aus ihrer Kindheit und Jugend. Für "Melodien der Herzen" versucht sich Maxi Arland bei einem Töpferkurs an der weltberühmten Gmundner Keramik, er präsentiert den traditionellen Glöckerlauf, bei dem Dämonen des Winters mit Masken und Glocken ausgetrieben werden, und er besucht ein Museum für historische Sanitärkeramik, das einzige "Klomuseum" im Salzkammergut! Am Seeufer genießt Maxi Arland fangfrischen, auf dem Grill zubereiteten "Stangerl"-Fisch sowie "Fisch-Salami" und stellt die für das Salzkammergut typischen Schaumrollen her. Unterwegs ist Maxi Arland mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen: mit einem alten MG Midget, mit einem nostalgischen Triebwagen aus dem kleinsten Straßenbahnbetrieb der Welt, mit einem kaiserlichen Schaufelraddampfer und mit einem Dreirad aus dem Oldtimer-Fahrradmuseum in Altmünster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Calimeros, Andy Borg, Die jungen Zellberger, Monique, Graziano, Die fidelen Mölltaler, Die Innkreis Buam, Sigrid & Marina Originaltitel: Melodien der Herzen