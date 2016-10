RBB 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball, Regionalliga Nordost live FC Energie Cottbus - Berliner AK 07 D 2016 Live HDTV Live TV Merken Der FC Energie Cottbus ist angekommen in der Regionalliga. Seit sechs Spielen ist das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz ungeschlagen und dem Tabellenführer aus Jena auf den Fersen. Auch der Berliner AK 07 hat nach holprigem Saisonstart und frühzeitigem Trainerwechsel mittlerweile in die Spur gefunden. Als Tabellendritter liegt der Berliner AK nur einen Zähler hinter Energie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christian Dexne

Jetzt im TV Inspector Barnaby

Krimi

ZDF 13:10 bis 14:40

Seit 68 Min. Tennis WTA Finale

Tennis

Das Erste 13:30 bis 15:00

Seit 48 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 48 Min. Elementary

Krimiserie

kabel eins 13:40 bis 14:35

Seit 38 Min.