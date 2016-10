RBB 12:15 bis 13:05 Dokumentation Verrückt nach Meer Hochzeitspoker auf hoher See D 2012 2016-10-30 06:30 HDTV Live TV Merken Die "Weiße Lady" nähert sich der Heimat und ein verlobtes Pärchen ist immer noch nicht unter der Haube. Mareen muss ihren Junggesellenabschied zum dritten Mal absagen, ihr Zukünftiger, Christian, ist schon wieder seekrank und Reiseleiter und Weddingplaner Arno findet das nicht mehr lustig. Auf La Palma kommt ein gut gelaunter Schlagersänger an Bord: Bernhard Brink. Küchenpraktikantin Lisa feiert ihren Geburtstag im Kreise ihrer Schiffsfamilie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer

