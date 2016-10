sixx 02:05 bis 02:25 Dokumentation Killer-Paare - Tödliches Verlangen Blutige Diamanten USA 2008 2016-10-30 04:40 16:9 HDTV Merken Um an seine tägliche Dosis Drogen zu kommen, die es über 600 Dollar kostet, beschließt ein Pärchen, Juweliergeschäfte auszurauben. Dabei schrecken die Süchtigen nicht davor zurück, die Mitarbeiter eiskalt zu ermorden. Die Toten häufen sich, bis die Polizei dem 23-jährigen Christopher DiMeo und seiner Freundin Nicole Pearce auf die Spur kommt. Das Killer-Paar wird nichtsahnend in einem Hotel festgenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wicked Attraction Altersempfehlung: ab 16