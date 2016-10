Die Ehe von Mona und Thilo steht auf der Kippe. Um ihre Beziehung zu retten, machen die beiden Urlaub auf Teneriffa. Doch anstatt die Urlaubsidylle genießen zu können, werden sie mit afrikanischen Flüchtlingen konfrontiert, die mit einem kleinen Boot am Strand ankommen und dringend Hilfe brauchen. In dem Boot sitzt auch der 11-jährige Jamaal. Er träumt davon, in Deutschland seinen Vater zu treffen In Google-Kalender eintragen