sixx 17:25 bis 18:25 Dokusoap Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen! Texas Style USA 2013 16:9 HDTV Merken Die Bowmans freuen sich, nach einem langen Aufenthalt in Oklahoma endlich wieder in ihre Heimat Texas zurückzukehren. Mit fünf Kindern, zwei Hunden und hohen Erwartungen, fällt es den Gaines nicht leicht, ein passendes Zuhause für die Familie zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Chip Gaines, Joanna Gaines Originaltitel: Fixer Upper