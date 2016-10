sixx 16:00 bis 16:35 Kochen Sweet & Easy - Enie backt Halloween: Grusel aus dem Ofen herzhafte Tarte / Apfelgebisse mit Marshmallows und Mandeln / Schimmelkuchen D 2015 16:9 HDTV Merken Es spukt in Enies Küche! Sie backt die besten Kuchen für Halloween. Süßes anstatt Saures: Die Meringue-Knochen sind nicht klapprig, sondern süß und knackig. Kein Halloween ohne Kürbisse - bei Enie kommen sie in eine herzhafte Tarte. Ganz schnell gemacht und gespenstisch lecker sind die Apfelgebisse mit Marshmallows und Mandeln. Zu Gast ist die zwölfjährige Lucie Schrader. Sie liebt Halloween und zeigt Enie, wie sie ihren schaurig-leckeren Kuchen Schimmelkuchen zaubert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Enie van de Meiklokjes Originaltitel: Sweet & Easy - Enie backt