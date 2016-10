sixx 12:00 bis 12:30 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta Looking for Support USA 2010 16:9 HDTV Merken Fashion-Victim Tiffany wünscht sich ein hippes, stylisches Hochzeitskleid. Ihre konservative Mutter plädiert allerdings für eine traditionelle Variante. Heiße Diskussionen sind also programmiert. Ria sieht sich hingegen ihren überkritischen Shopping-Begleitungen gegenüber: Am Ende des Tages geht sie ohne Brautkleid nach Hause. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Monte Durham (Himself - Fashion Director) Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta

