sixx 10:00 bis 11:00 Dokusoap Die perfekte Hochzeit! - USA Ja-Wort im Zoo USA 2011 16:9 HDTV Merken Keshia erntet großes Lob für die Wahl ihrer Hochzeitslocation, einem eleganten Herrenhaus. Jaclyn hat sich dazu entschlossen, im Zoo "Ja" zu sagen. Melissa dekoriert ihren City-Loft mit bunten Papierbasteleien und Megan wirft einen Blick in die Tarotkarten im Rahmen ihrer "Freitag, der 13."-Hochzeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Four Weddings